Срочнее срочного помогите очень срочно при срочно. Придумайте слово с приставкой под и суффиксами ов и ик. Кроме подосиновик и подберёзовик

Русский язык
Срочнее срочного помогите очень срочно при срочно. Придумайте слово с приставкой под и суффиксами ов и ик. Кроме подосиновик и подберёзовик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подполковник . . .
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