Даю 20 баллов!!! задание 4 и 5

Гость: Гость:

4.патриот своей родины,реальная действительность,внутренний интерьер,огромная махина,габаритные размеры,свободная вакансия,монументальный памятник,специфическая особенность. 5.накормить-накормлен,злит -злющий,петь-поющий,шесть-шестерых,красный-краснеть,дружеский-дружески,широкий-широченный,пиши-пишите(формы одного и того же слова)