Даю 20 баллов!!! задание 4 и 5

Русский язык
Даю 20 баллов!!! задание 4 и 5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4.патриот своей родины,реальная действительность,внутренний интерьер,огромная махина,габаритные размеры,свободная вакансия,монументальный памятник,специфическая особенность. 5.накормить-накормлен,злит -злющий,петь-поющий,шесть-шестерых,красный-краснеть,дружеский-дружески,широкий-широченный,пиши-пишите(формы одного и того же слова)
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