Даю 20 баллов!!! задание 4 и 5
Русский язык
Даю 20 баллов!!! задание 4 и 5
Ответ(ы):
Гость:
4.патриот своей родины,реальная действительность,внутренний интерьер,огромная махина,габаритные размеры,свободная вакансия,монументальный памятник,специфическая особенность. 5.накормить-накормлен,злит -злющий,петь-поющий,шесть-шестерых,красный-краснеть,дружеский-дружески,широкий-широченный,пиши-пишите(формы одного и того же слова)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что в результате окисления распадается на воду и углекислый газ? 1) белки 2) минеральные соли 3) глюкоза 4) аминокислоты
Английский язык
На помощь !!!! Вставь глагол to be в нужной форме . I .... Red Ridind Hood. This .... my grandmother. We .... good friends. This .... my grandmothe...
Русский язык