Сколько осей симметрии имеют две заданные точки
Геометрия
Сколько осей симметрии имеют две заданные точки
Ответ(ы):
Гость:
Бесконечно множество
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