Установите соответствие между способом приобретения и видом иммунитета. Ответ представьте в виде: цифра – буква.
Биология
Установите соответствие между способом приобретения и видом иммунитета. Ответ представьте в виде: цифра – буква.
Ответ(ы):
Гость:
1. вид иммунитета 1-в 2-б 3-г 4-д 5-а 2 I -в,г 1 2 3 II - а,б,д,е,ж,з 4,5,6.7,8,9
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