Установите соответствие между способом приобретения и видом иммунитета. Ответ представьте в виде: цифра – буква.

Биология
Установите соответствие между способом приобретения и видом иммунитета. Ответ представьте в виде: цифра – буква.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.  вид иммунитета 1-в  2-б  3-г  4-д  5-а 2     I -в,г 1 2 3             II -  а,б,д,е,ж,з    4,5,6.7,8,9
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