Что значит попарно не равные двухзначные числа?
Математика
Что значит попарно не равные двухзначные числа?
Ответ(ы):
Гость:
Попарно неравные числа(в том числе двухзначные) - это такой набор чисел, среди которых нет двух одинаковых. То есть, если брать все возможные пары, то ни в одной из этих пар числа не будут равны.
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