Заменив, последнюю букву в названии горной системы, являющейся границей между Европой и Азией, запишите название химического элемента. Ответ запишите в виде существительного в именительном падеже, в единственном числе.
Химия
Заменив, последнюю букву в названии горной системы, являющейся границей между Европой и Азией, запишите название химического элемента. Ответ запишите в виде существительного в именительном падеже, в единственном числе.
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