На вокзалі 5800 осіб. із них 675 - проводжаючі, від'іжджаючих на 2537 чоловік більше, а ре??та - зустрічаючі. скільки зустрічаючих на вокзалі?

Математика
На вокзалі 5800 осіб. із них 675 - проводжаючі, від'іжджаючих на 2537 чоловік більше, а ре??та - зустрічаючі. скільки зустрічаючих на вокзалі?
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