На вокзалі 5800 осіб. із них 675 - проводжаючі, від'іжджаючих на 2537 чоловік більше, а ре??та - зустрічаючі. скільки зустрічаючих на вокзалі?

Математика

На вокзалі 5800 осіб. із них 675 - проводжаючі, від'іжджаючих на 2537 чоловік більше, а ре??та - зустрічаючі. скільки зустрічаючих на вокзалі?

Автор: Гость