Сколько двузначных чисел , кратных 5 можно составить из цифр 0,4,5,6. цифры могут повт??ряться
Математика
Сколько двузначных чисел , кратных 5 можно составить из цифр 0,4,5,6. цифры могут повт??ряться
Ответ(ы):
Гость:
В числе десятков может быть 4, 5 и 6, в числе единиц 0 и 5, таким образом 3*2 = 6 чисел, а именно 40, 50, 60, 45, 55, 65
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