Метилат натрия CH3ONa - это соль метилового спирта или какой-то кислоты? Если кислоты, то какой?
Химия
Метилат натрия CH3ONa - это соль метилового спирта или какой-то кислоты? Если кислоты, то какой?
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