В нашей стране 50 видов змей , семь двадцать пятых из них ядовитые, вычисли число яд??витых змей в нашей стране

Математика
В нашей стране 50 видов змей , семь двадцать пятых из них ядовитые, вычисли число яд??витых змей в нашей стране
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
50 разделить на 25 и умножить на 7=14
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