Сообщение о пожарных
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Сообщение о пожарных
Ответ(ы):
Гость:
В нашем мире есть карьера которая называется пожарник.Пожарные-тушат пожары в квартирах,домах а так же в любом месте.Слово пожарник произошло от слова пожар. Пожарный-полезная профессия и очень нужная.В любую секунду этот человек понадобится.Ведь пожарные-спасли жизни и потушили пожар многим людям.Но пожарник-опасная работа.
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