В юности Ньютон поставил свой самый первый серьёзный опыт, как он сам считал. Сост??заясь по прыжкам в длину, он обнаружил, что прыгать по ветру намного про-ще. Позже он продолжил опыты, прыгая в безветренный день, по ветру и п...

История

В юности Ньютон поставил свой самый первый серьёзный опыт, как он сам считал. Сост??заясь по прыжкам в длину, он обнаружил, что прыгать по ветру намного про-ще. Позже он продолжил опыты, прыгая в безветренный день, по ветру и против него. Что помогли понять учёному эти эксперименты? Помогите кто сможет 6 класс ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость