Ребят помогите пожалуйста, срочно надо, это начало таблицы, надо ответить еще на э??и 3 вопроса, выручайте через час сдать надо)) буду очень благодарна:*

История

Ребят помогите пожалуйста, срочно надо, это начало таблицы, надо ответить еще на э??и 3 вопроса, выручайте через час сдать надо)) буду очень благодарна:*

Автор: Гость