Ребят помогите пожалуйста, срочно надо, это начало таблицы, надо ответить еще на э??и 3 вопроса, выручайте через час сдать надо)) буду очень благодарна:*

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Ребят помогите пожалуйста, срочно надо, это начало таблицы, надо ответить еще на э??и 3 вопроса, выручайте через час сдать надо)) буду очень благодарна:*
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)просто незнаю это гдето 2 часа займет) 2)но потом помогу
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