Что в результате окисления распадается на воду и углекислый газ? 1) белки 2) минеральные соли 3) глюкоза 4) аминокислоты
Биология
Что в результате окисления распадается на воду и углекислый газ? 1) белки 2) минеральные соли 3) глюкоза 4) аминокислоты
Ответ(ы):
Гость:
Глюкоза распадается на воду и углекислый газ
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