(х+3)^2+(x+7)^2 = 2x^2 помогите решить . (^2-означает в квадрате )
Математика
(х+3)^2+(x+7)^2 = 2x^2 помогите решить . (^2-означает в квадрате )
Ответ(ы):
Гость:
Х²+6х+9+х²+14х+49=2х² 20х=-58 х=-58/20 х=-2,9
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