Начерти окружность, проведи в ней диаметр и соедени концы диаметра с любой точкой окружности. Проверь, какого вида треугольник получился?

Математика

Начерти окружность, проведи в ней диаметр и соедени концы диаметра с любой точкой окружности. Проверь, какого вида треугольник получился?

Автор: Гость