Начерти окружность, проведи в ней диаметр и соедени концы диаметра с любой точкой окружности. Проверь, какого вида треугольник получился?
Математика
Начерти окружность, проведи в ней диаметр и соедени концы диаметра с любой точкой окружности. Проверь, какого вида треугольник получился?
Ответ(ы):
Гость:
Почему то всегда прямоугольный получается
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