Длина косы василисы прекрасной 20дм сколько это метров
Математика
Длина косы василисы прекрасной 20дм сколько это метров
Ответ(ы):
Гость:
2 метров это длина косы василисы
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