Длина прямокутника 8см а ширина-у 4 раза менша.Вызнач периметер прямокутника?
Математика
Длина прямокутника 8см а ширина-у 4 раза менша.Вызнач периметер прямокутника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) 8 разделить на 4 = 2 2 )8 * 4 = 32
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