Длина прямоугольника 2дм4см а ширина в 3 раза меньше.найди сторону квадрата если его периметр равен периметру данного прямоугольника.реши уравнением

Математика

Длина прямоугольника 2дм4см а ширина в 3 раза меньше.найди сторону квадрата если его периметр равен периметру данного прямоугольника.реши уравнением

Автор: Гость