Длина прямоугольника 2дм4см а ширина в 3 раза меньше.найди сторону квадрата если его периметр равен периметру данного прямоугольника.реши уравнением
Математика
Длина прямоугольника 2дм4см а ширина в 3 раза меньше.найди сторону квадрата если его периметр равен периметру данного прямоугольника.реши уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2дм4см=24 см 24:3=8см(ширина) P=(a+b)•2 P=(24+8)•2=64см=6дм 4см 64:4=16см=1дм 6см сторона квадрата (a+a)•2=64 4a=64 a=16(см)=1дм 6см
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