Надо рассказать про солнце

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Солнце – это звезда совершенно нам необходимая. Без Солнца никого из нас просто бы не было.Возраст Солнца – 4,6 миллирда лет. Масса — в 327 тысяч раз больше массы Земли. Солнце — это огромный, горячий, газовый шар, Энергия Солнца определяет и погоду на Земле – солнечное тепло вызывает движение воздуха (ветер), а также дождьНаше светило - Солнце - является составной частью галактики Млечный Путь. От ее центра звезда находится на расстоянии 26000 световых лет, а один оборот вокруг него занимает 225-250 миллионов лет.