Начерти прямоугольник ABCDK выпиши название 1) остроугольные, прямокгольные и тупоу??ольных треугольников 2) всех четырех угольников
Математика
Начерти прямоугольник ABCDK выпиши название 1) остроугольные, прямокгольные и тупоу??ольных треугольников 2) всех четырех угольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А как тебе начертить? ??7?777??
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