Яка група крові може бути у дитини,якщо у батька 1 а у матері 4 група крові?

Биология
Яка група крові може бути у дитини,якщо у батька 1 а у матері 4 група крові?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: i⁰i⁰ - 1 группа крови I (с верхним индексом)АIВ -  4 группа крови F1 - ? решение: Р: i0i0 х IAIB G: i0   x    IA      IB F1: i0IA(2 группа крови), i0IB(3 группа крови) ответ: равновероятно рождение ребенка как со 2, так и с 3 группой крови.
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