Яка група крові може бути у дитини,якщо у батька 1 а у матері 4 група крові?

Гость: Гость:

Дано: i⁰i⁰ - 1 группа крови I (с верхним индексом)АIВ - 4 группа крови F1 - ? решение: Р: i0i0 х IAIB G: i0 x IA IB F1: i0IA(2 группа крови), i0IB(3 группа крови) ответ: равновероятно рождение ребенка как со 2, так и с 3 группой крови.