Причитайте и озаглавьте текст выделите в нём основную мысль спешите обозначьте о??ончания существительных и прилагательных укажите род и падеж у прилагательных во множественном числе только падеж

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Вот, когда текст прочитаешь, тогда вникнешь в тему. Заглавие: Песня. Основная мысль: "Песня сопровождала человека всю жизнь: она была рядом в труде и в борьбе с трудностями жизни". Оставь строчку для заглавия, текст прочитай, спиши и потом уже будет понятна основная мысль, тема этого текста (заглавие). Окончание. Слово проспрягай и всё будет понятно, то что будет меняться в конце слова, то и будет окончанием. Падеж определишь, если наберёшь хотя бы в поисковике."Как определять падеж у прилагательных во множественном числе?". Я не буду писать всё текст слишком большой, но приведу 1 пример, чтобы тебе было ясно, как это делается. ...Написанные композиторами, написанные (кем?) композиторами, творительный падеж. Народного"2" На-приставка род-корень н-суффикс ого-окончание. Народные"3"-прил.(Какие?) Н.ф.-народный, относительный, полная форма, И.п., мн.ч.(степени сравнения нет, род определить нельзя, потому что прилагательное во мн.ч., а определяется только в ед.ч.). В предложении выполняет роль определения.