Длина прямоугольника на 6,2 метров больше его ширины Периметр прямоугольника раве?? 30,8 метров Вычислите площадь прямоугольника.

Математика
Длина прямоугольника на 6,2 метров больше его ширины Периметр прямоугольника раве?? 30,8 метров Вычислите площадь прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-  ширина прям., тогда х+6,2 -его длина( по условию) Р= 2(а+в)= 30,8 S= а·в пусть х= а      х+6,2=в,тогда 2( а+в)=2(х+х+6,2)= 30,8  находим отсюда х 2х+2х+12,4=30,8 4х=30,8-12,4 4х=18,4 х=18,4: 4 х= 4,6     значит  а=4,6 м.   в= 4,6+6,2=10,8м. S=ав= 4,6·10,8=49,68 м² Ответ: S=49,68 м²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ТЕМА СВАДЕБНОЙ ПЕСНИ ГОВОРИЛИ-СВАТЫ НА КОНЯХ БУДУТ
Ответить
Українська література
Твори якого письменника іван франко вивчив напам ять майже вс
Ответить
Математика
Было 7 персиков. это на 8 меньше, чем яблок. Сколько яблок было?
Ответить
История
В деревне 7 домов, в каждом доме по 7 кошек, каждая кошка съела 7 мышек, каждая мышка ??ъела 7 колосков зерна в каждом колоске 7мер зерна. Сколько ...
Ответить
Математика
Тетради надо заводить новые когда начинаеться 2 четверь?
Ответить