Длина прямоугольника на 6,2 метров больше его ширины Периметр прямоугольника раве?? 30,8 метров Вычислите площадь прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника на 6,2 метров больше его ширины Периметр прямоугольника раве?? 30,8 метров Вычислите площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- ширина прям., тогда х+6,2 -его длина( по условию) Р= 2(а+в)= 30,8 S= а·в пусть х= а х+6,2=в,тогда 2( а+в)=2(х+х+6,2)= 30,8 находим отсюда х 2х+2х+12,4=30,8 4х=30,8-12,4 4х=18,4 х=18,4: 4 х= 4,6 значит а=4,6 м. в= 4,6+6,2=10,8м. S=ав= 4,6·10,8=49,68 м² Ответ: S=49,68 м²
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