Длина прямоугольника на 6,2 метров больше его ширины Периметр прямоугольника раве?? 30,8 метров Вычислите площадь прямоугольника.

Гость: Гость:

Пусть х- ширина прям., тогда х+6,2 -его длина( по условию) Р= 2(а+в)= 30,8 S= а·в пусть х= а х+6,2=в,тогда 2( а+в)=2(х+х+6,2)= 30,8 находим отсюда х 2х+2х+12,4=30,8 4х=30,8-12,4 4х=18,4 х=18,4: 4 х= 4,6 значит а=4,6 м. в= 4,6+6,2=10,8м. S=ав= 4,6·10,8=49,68 м² Ответ: S=49,68 м²