Было 7 персиков. это на 8 меньше, чем яблок. Сколько яблок было?
Математика
Было 7 персиков. это на 8 меньше, чем яблок. Сколько яблок было?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+8=15 яблок было Это изи.
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