Тетради надо заводить новые когда начинаеться 2 четверь?
Математика
Тетради надо заводить новые когда начинаеться 2 четверь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное нет , во всех школах мне кажется разное
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