Тетради надо заводить новые когда начинаеться 2 четверь?

Математика
Тетради надо заводить новые когда начинаеться 2 четверь?
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Автор: Гость
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Гость:
Наверное нет , во всех школах мне кажется разное 
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