мазмундама Батыр Адам
Қазақ тiлi
мазмундама Батыр Адам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Батыр адам ол . Ол оз елыны коргайд . Оз ел ушун олед . Олегенынды коркпайд . Ол мыкты кушты .Озын ушун баскаларга ыстейды
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