Задания на Паскаль, срочно, хелп. задание 1. вводится последовательность чисел. Признак концы ввода-число 777. 1. написать порядковые номера чисел, оканчивающиеся на 4 или 9 2. определить произведение чисел, оканчивающихся на ...

Информатика

Задания на Паскаль, срочно, хелп. задание 1. вводится последовательность чисел. Признак концы ввода-число 777. 1. написать порядковые номера чисел, оканчивающиеся на 4 или 9 2. определить произведение чисел, оканчивающихся на 5 и кратно 3. 3.подсчитать число пар, в которых одно из чисел является квадратом второго. Программа завершает работу, если первое число равно 777.

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