2.1. Экономическими ресурсами являются: 1) способности преподавателя экономики; 2) ??олезные ископаемые; 3) неквалифицированная рабочая сила; 4) все перечисленное; 5) нет верного ответа. 2.2. Максимально возможный объем про...

Экономика

2.1. Экономическими ресурсами являются: 1) способности преподавателя экономики; 2) ??олезные ископаемые; 3) неквалифицированная рабочая сила; 4) все перечисленное; 5) нет верного ответа. 2.2. Максимально возможный объем производства в стране в каждый момент времени определяется: 1) объемом спроса на товары и услуги; 2) количеством выпущенных в обращение денег; 3) количеством и качеством труда, капитала и природных ресурсов при условии их полного эффективного использования; 4) государственным планом; 5) нет верного ответа. 2.3. Спрос на качественный товар Х линеен. Цена товара равна 40 руб. и не меняется. Кривая спроса сдвигается параллельно самой себе в ответ на уменьшение доходов потребителя. Как изменится (по абсолютной величине) эластичность спроса после этого сдвига? 1) Останется неизменной. 2) Возрастет. 3) Уменьшится. 4) Недостаточно информации для ответа, т.к. неизвестна функция спроса. 5) Недостаточно информации для ответа, т.к. неизвестны начальная и конечная величина спроса. 2.4. Определите, какое из следующих выражений представляет собой предельные издержки: 1) (VC2 - VC1) / Q; 2) (VC2 - VC1) / (Q2 - Q1); 3) (FC2 - FC1) / (Q2 - Q1); 4) (PQ) / (Q2 - Q1); 5) нет верного ответа. 2.5. Величина предложения велосипедов - это: 1) количество велосипедов на складах всех предприятий и во всех магазинах при данном уровне цен; 2) сумма денег, которую хотят получить за велосипеды производители; 3) количество велосипедов, которое производители готовы продать по данной цене; 4) количество велосипедов, которое покупатели хотят купить по данной цене; 5) сумма денег, которую готовы заплатить за велосипеды покупатели. 2.6. Если снижение цены товара к росту общей выручки, это означает, что спрос на товар был: 1) эластичным по цене; 2) неэластичным по цене; 3) с единичной эластичностью по цене; 4) нельзя ответить, т.к. нельзя посчитать процентные изменения цены и величины спроса; 5) нельзя ответить, т.к. нельзя посчитать процентные изменения цены и общей выручки. 2.7. Два продукта А и В взаимодополняющие (комплементы). Цена продукта А снизилась в результате роста его предложения. Какое из нижеследующих утверждений экономическая теория считает правильным? 1) Объем продаж продукт В снизится. 2) Цена продукта В уменьшится. 3) Выручка от продаж продукта B снизится, если спрос на него эластичен по цене. 4) Выручка от продаж продукта B может снизится, а может и увеличится. 5) Нет правильного утверждения. 2.8. При директивном установлении на рынке максимальной цены, не выше которой производители помидоров могут их предлагать на рынке ("потолок цены"), на уровне выше равновесной цены, количество проданных помидоров: 1) уменьшится; 2) увеличится; 3) не изменится; 4) может как увеличиться, так и уменьшиться; 5) не изменится при снижении их цены. 2.9. При МС gt; AVC средние переменные издержки: 1) возрастают; 2) убывают; 3) остаются неизменными; 4) могут как возрастать, так и убывать; 5) нет верного ответа. 2.10. Кривая спроса на продукцию одной совершенно конкурентной фирмы: 1) это горизонтальная линия при данном уровне рыночной цены; 2) это вертикальная линия при данном выпуске; 3) совпадает с кривой индивидуального спроса; 4) тем эластичнее по цене, чем больше фирм в отрасли; 5) имеет обычно отрицательный наклон. 2.11. Какое из следующих утверждений неверно для совершенно конкурентного рынка? 1) Прибыль фирмы максимальна, если предельный доход от продажи товара равен предельным издержкам на его производство. 2) Кривая предельных издержек пересекает кривую средних постоянных издержек в точке, где последние минимальны. 3) Кривые индивидуальных спросов покупателей на продукт имеют отрицательный наклон. 4) В краткосрочном периоде фирма может продолжать производство, даже если имеет при этом экономические убытки. 5) Все утверждения являются неверными для совершенно конкурентного рынка. 2.12. Какая из черт монополистической конкуренции указана неточно? 1) Много покупателей. 2) Один продавец. 3) Дифференцированный продукт. 4) Большое значение имеет реклама. 5) Нет верного ответа. 2.13. Функция спроса на продукцию монополиста: P = 30 - (Q/3) , MC=AC=10. Цена, которую установит монополист и эластичность спроса по цене при этом равны соответственно: 1) 10 и -2/9; 2) 10 и -2; 3) 20 и -2/9; 4) нет верного ответа; 5) недостаточно информации для ответа. 2.14. Если государство установит минимальную зарплату на конкурентном рынке труда, превышающую равновесную ставку заработной платы, то: 1) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли; 2) возникнет избыток рабочей силы в отрасли; 3) спрос на труд увеличится; 4) предложение труда сократится, 5) верно 1) и 4). 2.15. К чистым инвестициям в системе национальных счетов относится: 1) покупка фирмой нового оборудования для замены изношенного; 2) покупка строительной фирмой помещения для офиса у торговой фирмы; 3) строительство фирмой нового цеха; 4) покупка фирмой земельного участка; 5) все ответы верны.

Автор: Гость