Вес серого журавля равен весу двух глухарей или пяти болотных сов. Сколько весит каждый, если глухарь тяжелее совы на три кг?

Математика

Вес серого журавля равен весу двух глухарей или пяти болотных сов. Сколько весит каждый, если глухарь тяжелее совы на три кг?

Автор: Гость