Вес серого журавля равен весу двух глухарей или пяти болотных сов. Сколько весит каждый, если глухарь тяжелее совы на три кг?
Математика
Вес серого журавля равен весу двух глухарей или пяти болотных сов. Сколько весит каждый, если глухарь тяжелее совы на три кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хкг-сова, х+3 кг-глухарь, 2(3+х) =5х, 6=3х, х=2кг-сова, 5кг-глухарь
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