Вес серого журавля равен весу двух глухарей или пяти болотных сов. Сколько весит каждый, если глухарь тяжелее совы на три кг?

Математика
Вес серого журавля равен весу двух глухарей или пяти болотных сов. Сколько весит каждый, если глухарь тяжелее совы на три кг?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хкг-сова, х+3 кг-глухарь, 2(3+х) =5х, 6=3х, х=2кг-сова, 5кг-глухарь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Даю 50 баллов!!!! 1. под действием электрического тока вода разлагается на водород и кислород. напишите уравнение этой реакции. к какому типу она ...
Ответить
Математика
Составь всевозможные трехзначные числа из 3,9,0 если цифры в записи числа не повтор??ются
Ответить
Русский язык
Помогите с упражнением
Ответить
Қазақ тiлi
мазмундама Батыр Адам
Ответить
Английский язык
Помогите перестроить предложения! 31. Don't you regret not learning to swim? wish Don't you____________ swim? 32. Working outdoors is mus...
Ответить