Составь всевозможные трехзначные числа из 3,9,0 если цифры в записи числа не повтор??ются
Математика
Составь всевозможные трехзначные числа из 3,9,0 если цифры в записи числа не повтор??ются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
390,309,903,930. Это все возможные числа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi
Английский язык
Помогите перестроить предложения! 31. Don't you regret not learning to swim? wish Don't you____________ swim? 32. Working outdoors is mus...
Английский язык