Составь всевозможные трехзначные числа из 3,9,0 если цифры в записи числа не повтор??ются

Математика
Составь всевозможные трехзначные числа из 3,9,0 если цифры в записи числа не повтор??ются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
390,309,903,930. Это все возможные числа
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