Даю 50 баллов!!!! 1. под действием электрического тока вода разлагается на водород и кислород. напишите уравнение этой реакции. к какому типу она относится? 2. напишите уравнение реакции получения сульфида железа FeS из простых...

Химия
Даю 50 баллов!!!! 1. под действием электрического тока вода разлагается на водород и кислород. напишите уравнение этой реакции. к какому типу она относится? 2. напишите уравнение реакции получения сульфида железа FeS из простых веществ. к какому типу она относится? 3. под действием Света бромид серебра AgBr, входящий в состав фотоэмульсии, разлагается на серебро и бром Br(2) напишите уравнение этой реакции. к какому типу она относится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2H2O = 2H2 + O2 (разложения) 2. Fe + S = FeS (при нагревании, соединения) 3. 2AgBr = 2Ag + Br2 (разложения)
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