Даю 50 баллов!!!! 1. под действием электрического тока вода разлагается на водород и кислород. напишите уравнение этой реакции. к какому типу она относится? 2. напишите уравнение реакции получения сульфида железа FeS из простых...

Химия

Даю 50 баллов!!!! 1. под действием электрического тока вода разлагается на водород и кислород. напишите уравнение этой реакции. к какому типу она относится? 2. напишите уравнение реакции получения сульфида железа FeS из простых веществ. к какому типу она относится? 3. под действием Света бромид серебра AgBr, входящий в состав фотоэмульсии, разлагается на серебро и бром Br(2) напишите уравнение этой реакции. к какому типу она относится?

Автор: Гость