Твори якого письменника іван франко вивчив напам ять майже вс

Українська література
Твори якого письменника іван франко вивчив напам ять майже вс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тараса Шевченко вроде бы
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