Длина прямоугольного параллелепипеда равна 1/5м , ширина 1 /10 м, а высота 50 см. вычеслите объем параллепипеда в кубических дециметрах
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 1/5м , ширина 1 /10 м, а высота 50 см. вычеслите объем параллепипеда в кубических дециметрах
Ответ(ы):
Гость:
1/5 м = 2 дм, т. к. 1 м = 10 дм 1/10 м = 1 дм 50 см = 5 дм, т.к. 1 дм = 10 см V = 2 · 1 · 5 = 10 (дм³)
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