На одной стоянки 27 автомобилей, на другой - на 5 больше, а на третий - в 2 раза больше, чем на первой. Можно ли все эти автомобили распределить по трём стоянкам так, чтобы автомобилей на них стало поровну? С условием желател...

Математика

На одной стоянки 27 автомобилей, на другой - на 5 больше, а на третий - в 2 раза больше, чем на первой. Можно ли все эти автомобили распределить по трём стоянкам так, чтобы автомобилей на них стало поровну? С условием желательно..

Автор: Гость