На одной стоянки 27 автомобилей, на другой - на 5 больше, а на третий - в 2 раза больше, чем на первой. Можно ли все эти автомобили распределить по трём стоянкам так, чтобы автомобилей на них стало поровну? С условием желател...
Математика
На одной стоянки 27 автомобилей, на другой - на 5 больше, а на третий - в 2 раза больше, чем на первой. Можно ли все эти автомобили распределить по трём стоянкам так, чтобы автомобилей на них стало поровну? С условием желательно..
Ответ(ы):
Гость:
1) 27 + 5 = 32 (авт.) - на 2-й стоянке 3) 2 · 27 = 54 (авт. ) - на 3-й стоянке 3) 27 + 32 + 54 = 113 (авт.) - всего Т. к. 113 не делится на 3, то автомобили распределить поровну на все стоянки нельзя. Признак делимости на 3: сумма цифр числа делится на 3 Сумма цифр числа 113 равна 1 + 1 + 3 = 5. а 5 не делится на 3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определить массу сконденсировавшегося пара если он при температуре кипения отда?? 22560 кДж теплоты.(удельная теплота парообразования 2256 кДж/кг)
Русский язык
Почему вне предложения нельзя определить к какой части речи относятся слова?бели??а,дали,жгут,надел,пила,стекло,рой
Окружающий мир