Кто такой Плещеев? 7 класс История России

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Алексей Николаевич Плещеев (1825-1893) - русский писатель, поэт, переводчик; литературный и театральный критик. Родился 4 декабря 1825 года в Костроме, в семье чиновника, происходившего из старинного дворянского рода. Далекий предок поэта участвовал в битве с татарами на Куликовом поле.