В результате деления каких величин друг на друга получается цена? вычисли цену ка??дого товара из данной таблицы вид товара1) молоко - стоит 36руб -количество 3л -цена ? 2)) масло -стоит 36руб- количество 250г - цена ? 3) морож...
Математика
В результате деления каких величин друг на друга получается цена? вычисли цену ка??дого товара из данной таблицы вид товара1) молоко - стоит 36руб -количество 3л -цена ? 2)) масло -стоит 36руб- количество 250г - цена ? 3) мороженое стоит 36руб -количество 2шт - цена ? приведи другие примеры единиц цены цена каких товаров выражается в руб/кв м?
Ответ(ы):
Гость:
Сумма:количество=цена 1) 36:3=12руб за литр 2) 36:250=0,144руб за грамм 3) 36:2=18руб за штуку Примеры: цена одной ручки, карандаша, пачки творога, чупа-чупса и т.д. Руб/кв м - аренда, цена площади (дом)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В некотором приборе ровно 1 из 5-ти батареек, но неизвестно какая вышла из строя. Чт??бы заменить одну батарейку на другую требуется 10 секунд. За ...
Русский язык