В результате деления каких величин друг на друга получается цена? вычисли цену ка??дого товара из данной таблицы вид товара1) молоко - стоит 36руб -количество 3л -цена ? 2)) масло -стоит 36руб- количество 250г - цена ? 3) морож...

Математика

В результате деления каких величин друг на друга получается цена? вычисли цену ка??дого товара из данной таблицы вид товара1) молоко - стоит 36руб -количество 3л -цена ? 2)) масло -стоит 36руб- количество 250г - цена ? 3) мороженое стоит 36руб -количество 2шт - цена ? приведи другие примеры единиц цены цена каких товаров выражается в руб/кв м?

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