В некотором приборе ровно 1 из 5-ти батареек, но неизвестно какая вышла из строя. Чт??бы заменить одну батарейку на другую требуется 10 секунд. За какое наименьшее время можно гарантированно заменить вышедшую из строя батарейку...

Математика
В некотором приборе ровно 1 из 5-ти батареек, но неизвестно какая вышла из строя. Чт??бы заменить одну батарейку на другую требуется 10 секунд. За какое наименьшее время можно гарантированно заменить вышедшую из строя батарейку на исправную, если имеется одна новая батарейка и после замены неисправной батарейки прибор сразу начинает работать? А: За 40 секунд; Б: За 50 секунд; В: За 60 секунд; Г: За 90 секунд.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется за 40 потому-что поменять батарейку не так уж и долго но если руки не из того места то и дольше (-_-)
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