Кто основал город владимир на клязьме?!По быстрому просьба

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Влади́мир (др. названия Владимир-на-Клязьме, Владимир-Залесский), город в России, административный центр Владимирской области, кафедральный город Владимирской епархии. Древняя столица Северо-Восточной Руси. Расположен преимущественно на левом берегу реки Клязьм Дата первоначального поселения людей на месте города Владимира не установлена. Известно, что уже в начале IX века здесь появились славяне. До их прихода коренным населением были финно-угрские племена. На основании, археологических находок, можно утверждать, что на месте нынешнего города было издревле поселение аборигенов Суздальской земли - мерян, а их далёкие предки жили здесь задолго до Рождества Христова.В 990 или 992 году Киевский равноапостольный князь Владимир Святославич, основал на месте древнего поселения город, который впервые упоминается в летописях в связи с крещением его людей. В Ипатиевской летописи сообщается:"в лето 6498-е (990г.) поиде Володимер в землю Словенскую и страну Залесскую, в Суздальстей области и в Ростовстей, и постави тамо над рекою Клязьмою град, и нарече его первым своим именем Володимир, и созда церковь Пресвятыя Богородицы соборную: повеле же людей крестити повсюду и церкви ставити, даде же им первого епископа Феодора".В первой половине XII века феодальная Киевская Русь начала распадаться на самостоятельные земли, в которых утвердились местные, княжеские династии. Между которыми начались жестокие усобные войны. В этих условиях растет значение Северо-Восточной Руси. Город Владимир занимал удобное географическое положение, он располагался на высоком, крутом берегу Клязьмы, близко к месту впадения в нее рек Нерль, Рпень и Лыбедь. Следовательно город имел сильные естественные укрепления и занимал удобное для торговли место. Все это привлекло внимание князя Владимира Мономаха, который заложил здесь около 1108 года деревянную крепость и окружил её земляным валом