Вниз по реке от пристани Р отправились одновременно катер и плот. Катер прошел 48 к?? и вернулся обратно через 7 часов. По пути он встретил плот на расстоянии 12 км от пристани Р. Какова скорость течения и скорость катера в сто...

Гость: Гость:

Возьмем катер туда плыл 48 км со скоростью Vк+Vр , обратно 48 км со скоростью Vк-Vр и всёэто за 7 часов и того получаем уравнение : 48/(Vк+Vр) + 48/(Vк-Vр) = 7 (1) Возмём плот. До момента встречи он проплыл со скоростью Vр по течению 12 км. время плота до встречи 12/Vр. А катер плыл 48 км по течению со скоростью Vк+Vр и 48-12=36 км со скоростью Vк-Vр, время катера до встречи 48/(Vк+Vр) + 36/(Vк-Vр). так как они плыли одинаковое время до встречи приравняем 12/Vр =48/(Vк+Vр) + 36/(Vк-Vр) (2) и того у нас система 2х уравнений (1) и (2) с 2мя неизвестными и решаем