Срочно,помогите пожалуйста.Выберу лучший ответ
География
Срочно,помогите пожалуйста.Выберу лучший ответ
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24) 1-б 2-а 3-г 4-в 25 Нет рисунка 26 1) 27 Нет рисунка
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