Из пункта A и B одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 ч, а другой за 2 ч. Какая часть расстояния будет между ними через 1ч. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!

Математика

Из пункта A и B одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 ч, а другой за 2 ч. Какая часть расстояния будет между ними через 1ч. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!

Автор: Гость