Из пункта A и B одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 ч, а другой за 2 ч. Какая часть расстояния будет между ними через 1ч. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Математика
Из пункта A и B одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один может проехать расстояние за 3 ч, а другой за 2 ч. Какая часть расстояния будет между ними через 1ч. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Для первого через час 2/3 пути осталось,для 2- 1/2 а между ними 1/6
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