Сочиение на тему мир моих увлечений

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Существует более 1000 увлекательных занятий и способов проведения свободного времени. Наиболее популярные виды любимых занятий – коллекционирование марок, открыток, цветов, монет и книг. Некоторые увлекаются фотографированием. Они любят снимать на пленку старинные здания: дворцы, замки, церкви, древние постройки, представляющие собой исторический интерес. Некоторые любят фотографировать друзей как раз в тот момент, когда те не знают, что их фотографируют. Другим нравится видеофильмы, и они запечатлевают на видеокассетах интересные случаи семейной жизни. Одним из полезных хобби является коллекционирование аудиозаписей. Можно собирать записи опер, легкой музыки, народных песен и концертов. «Главное, делайте все с увлечением, это украшает жизнь», - утверждал Л.Д. Ландау. Я с этим высказыванием полностью согласна. У меня много увлечений, ведь я стараюсь быть всесторонне развитой. Я люблю читать, вязать, смотреть документальные фильмы, слушать музыку, мастерить куклы-обереги, путешествовать. Отдать предпочтение чему-то одному просто невозможно! Я читаю с трех лет и с тех пор не расстаюсь с книгами. Читать очень интересно и увлекательно. Куплю книгу – и неделю радую себя классикой. Я люблю книги толстые, произведения длинные, чтобы сопереживать героям, проживать с ними жизнь, пройдя не одну эпоху. Чтение – это что-то особенное. Я посещаю кружок вязания под названием «Волшебный клубочек». Добрая, умная, справедливая, внимательная – такой я вижу свою учительницу Тихонову Ольгу Николаевну. На её уроки я хожу с радостью. На них можно узнать много интересного. Я могу ночь напролет вязать крючком. Салфетки, шляпки, сумки, топики, прихватки, игрушки и прочее, прочее, прочее. Я участвую в различных конкурсах. Недавно я заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Секреты ремесла». Мне нравится смотреть документальные фильмы, потому что они основаны на реальных событиях. Когда я смотрю эти фильмы, я полностью погружаюсь в ход событий, меня затягивает в тот или иной сюжет. Слушать музыку я очень люблю. Без музыки в моей жизни очень тихо и одиноко. Если мне грустно, я стараюсь слушать веселые и озорные мелодии, и мое настроение меняется. Музыка помогает справляться с повседневными делами, а в праздничные дни создает приподнятое настроение. Спокойная и размеренная музыка успокаивает и помогает разобраться в своих ощущениях и мыслях. Музыка звуками, как словами, рассказывает обо всем. Я люблю делать куклы-обереги. Славянскими куклами-оберегами не только украшали интерьер или в детстве играли, они всегда были очень сильным помощницами в быту, в социальной и личной жизни наших с вами предков. Куколки делались по случаю народных праздников, например, для Масленицы или дня Ивана-Купалы, в качестве подарков или обрядовых символов для отмечания семейных событий, таких как: свадьба или рождение ребёнка, а также просто изготавливались в качестве спутниц-хранительниц спокойствия, здоровья, достатка, любви. Последняя кукла, которую я сделала, это кукла «Десятеручка». Она делается из льна или мочала. Является помощницей для девушек, помогает в рукоделиях (шитьё, вязание, ткачество и т.д.) и различных заботах по дому.Я очень люблю путешествовать. Моё недавнее путешествие – это путешествие в Санкт-Петербург. Мне очень понравился этот город. Я узнала много нового и полезного для себя. Но путешествую я в основном на машине вместе с родителями. Уезжаешь из родного дома в совершенно не известный тебе край. Проезжаешь сотни деревьев, которые машут тебе своими ветвями, будто приветствуют тебя. А трава, как она быстро мелькает за бортом машины. Такая низкая, но она живая и она тоже приветствует тебя. А солнце, оно сопровождает нас. Манит своими лучами. А облака, они так прекрасны. Смотришь, и сразу включается фантазия. В одном облаке ты видишь носорога, а в другом слона. На смену солнцу приходят луна и звезды. Ночная поездка еще прекраснее. Будто находишься в космосе. Иногда случается падение звезды, я немедля загадываю желание, и оно обязательно сбывается. Со мной всегда верный спутник – это музыка. Слушаешь, наблюдаешь за этим непостоянным пейзажем. И сразу поднимается настроение, и вспоминаешь какие-то счастливые моменты жизни. На душе становится тепло и светло. Во время поездки я обдумываю свои поступки, оцениваю их, это помогает мне жить. Вот я возвращаюсь домой. Радостно встречают друзья, которые ждали меня. Душа у меня отдохнула и готова к новым жизненным потрясениям. Мои увлечения не знают конца. Уже напечатано и еще будет издано столько книг, что читать – не перечитать до конца моих дней. И вязание имеет перспективу: появятся дочки-сыночки, а потом внучата, которых я буду радовать красивыми эксклюзивными обновками. И польза, и удовольствие! И документальные фильмы не перестают снимать. А когда сделаю все интересующие меня куклы-обереги, я займусь вышивкой. Как говорил великий физик: «Главное, делайте все с увлечением, это украшает жизнь». И это действительно так. Я делаю всё с увлечением и моя жизнь прекрасна!