Составьте с каждым словом по два предложения одно нарицательное другое собственное солнце надежда шарик
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Составьте с каждым словом по два предложения одно нарицательное другое собственное солнце надежда шарик
Ответ(ы):
Гость:
1. Солнце сегодня светило с самого утра. 2. Он поглядел на щенка и позвал его:"Солнце, домой!" 1. Надежда - верный спутник человека. 2. Надежда Иванова училась в 5 классе. 1. Девочка держала в руках красный шарик. 2. Дома меня встретил Шарик с радостным лаем.
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