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Хоу, ребят, с физикой не поможете? Тут упражнение 40 (1,2).
Физика
Хоу, ребят, с физикой не поможете? Тут упражнение 40 (1,2).
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Гость:
Ну вот вроде все верно, смотри)
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