Приведи примеры имен прилагательных антонимов синонимов употребления имен прилагательных в переносном значении
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Приведи примеры имен прилагательных антонимов синонимов употребления имен прилагательных в переносном значении
Ответ(ы):
Гость:
Антонимы: Большой-маленький Красивый-уродливый Громкий-тихий Синонимы: Сильный,крепкий,могучий. Отважный, смелый, храбрый. Прил. в переносном значении: Чёрная зависть, прозрачный намек, золотые руки
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