Назвать имена и фамилии женщин- путешественников, первооткрывателей
География
Назвать имена и фамилии женщин- путешественников, первооткрывателей
Ответ(ы):
Гость:
Татьяна Устинова — геолог, первооткрывательница Долины гейзеров на Камчатке (единственное в Евразии гейзерное поле), Изабелла Люси Бишоп (Bird) (1831-1904) – английская путешественница и писательница. Первая женщина, ставшая членом Королевского Географического общества.
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