Назвать имена и фамилии женщин- путешественников, первооткрывателей

Гость: Гость:

Татьяна Устинова — геолог, первооткрывательница Долины гейзеров на Камчатке (единственное в Евразии гейзерное поле), Изабелла Люси Бишоп (Bird) (1831-1904) – английская путешественница и писательница. Первая женщина, ставшая членом Королевского Географического общества.