Всем привет! Помогите пожалуйста. На какой вопрос отвечает наречие "во-первых". Пожалуйстаааа.

Русский язык

Всем привет! Помогите пожалуйста. На какой вопрос отвечает наречие "во-первых". Пожалуйстаааа.

Автор: Гость