Всем привет! Помогите пожалуйста. На какой вопрос отвечает наречие "во-первых". Пожалуйстаааа.

Русский язык
Всем привет! Помогите пожалуйста. На какой вопрос отвечает наречие "во-первых". Пожалуйстаааа.
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Ответ(ы):
Гость:
Наречие отвечает на вопросы когда?,зачем?,откуда и т.д
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