Программа на C++. Описать класс многочленов от одной переменной, задаваемых степе??ью многочлена и массивом коэффициентов. Предусмотреть методы для вычисления значения многочлена для заданного аргумента, операции сложения, выч...
Информатика
Программа на C++. Описать класс многочленов от одной переменной, задаваемых степе??ью многочлена и массивом коэффициентов. Предусмотреть методы для вычисления значения многочлена для заданного аргумента, операции сложения, вычитания и умножения многочленов с получением нового объекта-многочлена, печать (вывод на экран) описания многочлена.
Ответ(ы):
Гость:
Что то криво сюда вставляется из Эклипса. Вот , прикрепил
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