МНОГО БАЛЛОВ Основания трапеции равны a и b найдите длину отрезка соединяющего середины диагоналей

Геометрия
МНОГО БАЛЛОВ Основания трапеции равны a и b найдите длину отрезка соединяющего середины диагоналей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На приведённой ниже фото решение этой задачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
K + HOH ⇒ CrCl₂ + KOH ⇒
Ответить
Физика
В сеть напряжением 220В включены параллельно лампа и электрическая плитка,сопроти??ления которых соответственно равны 240 Ом и 60 Ом.Найдите силу т...
Ответить
История
Центром чего являлся город Владимир на клязьме СРОЧНЕНЬКО
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! слово сырость относится к вещественные или собирательным существительным? срочно нужно!!!
Ответить
Геометрия
На рисунке MO=OP?NO=OK.докажите ,что MN параллельна PK?NP параллельнаMK.
Ответить