МНОГО БАЛЛОВ Основания трапеции равны a и b найдите длину отрезка соединяющего середины диагоналей
Геометрия
МНОГО БАЛЛОВ Основания трапеции равны a и b найдите длину отрезка соединяющего середины диагоналей
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На приведённой ниже фото решение этой задачи
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